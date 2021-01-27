74% украинцев обнаружили, что страна движется не туда

Подавляющее большинство украинцев считает, что дела государства идут в неправильном направлении. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация устраивает лишь 10% граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

О том, что власти выбрали неправильный курс развития страны заявляют 74% граждан.

Между тем, месяц назад недовольных украинцев было 70%, а тех, кого устраивает ситуация – 18%. Таким образом, с декабря по январь социальное самочувствие украинцев значительно ухудшилось.

Как сообщал «Новый День», все меньше граждан Украины стремятся в Евросоюз и НАТО, а большинство украинцев ждёт дальнейшего развала страны.



Симферополь, Валентин Карамазов



Симферополь. Другие новости 26.01.21

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