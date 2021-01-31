Донбасс предложил повторный референдум в присутствии любого количества западных наблюдателей

Донбасс предлагает мировому сообществу ещё раз наглядно убедиться в том, что подавляющее большинство жителей народных республик мечтает избавиться от Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом интервью порталу «Ридус» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика готова провести повторный референдум о независимости и присоединении к России в присутствии любого количества зарубежных наблюдателей.

«Желания Донбасса очевидны, понятны и лежат на поверхности. Но здесь вопрос, конечно же, к России, учитывая все геополитические вызовы. Конечно, Донбасс уже определился.

Нужен ли ещё один референдум? Это наше предложение мировому сообществу. Тем людям, которые принимают решения, от которых многое зависит в мире, и которые нас не замечают: не заметили наш референдум в 2014 году, не заметили, как нас уничтожала украинская армия – и продолжает уничтожать наши населенные пункты, нашу инфраструктуру и, что самое страшное, продолжает забирать жизни не только военнослужащих, но и гражданского населения...

Так вот, это предложение для мирового сообщества: мы готовы, а готовы ли вы? У нас – все понятно, все очевидно. Мы сможем повторить референдум в любой момент. Считаете, что в 2014 году не было необходимых юридических составляющих? Мы готовы еще раз повторить это при максимальном количестве международных наблюдателей. Но готово ли к этому мировое сообщество – этот вопрос остается открытым», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.21

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