Очередная встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» закончилась провалом

Советники глав государств участниц «норманского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе вновь ни о чём не договорились, кроме того, чтобы опять собраться в следующий раз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из заявления администрации президент Украины по итогам встречи, которая прошла 27 января в формате видеоконференции.

«Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств ′′Нормандской четверки′′ в формате видеоконференции.

В ходе встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», – говорится в сообщении офиса Зеленского.

По мнению экспертов, отсутствие результатов связано с тем, что Украина не хочет предпринимать никаких действий до получения ответа от президента Джо Байдена о согласии или отказе США присоединиться к «нормандскому формату». Как известно, накануне Киев обратился к Вашингтону с таким предложением.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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