Киев активно вовлекает США в пересмотр Минских соглашений

Украина не хочет выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе и пытается заручиться поддержкой США в их кардинальном пересмотре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что США должны занять главенствующую роль в переговорном процессе, накануне заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах предлагал идею перезагрузки форматов (нормандского и минского – прим. «НД») и более активного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу. Это один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной», ― заявил Кулеба.

Между тем, в Москве не раз подчёркивали, что основой мира в Донбассе может быть лишь чёткое выполнение Украиной всех пунктов подписанных официальным Киевом Минских соглашений.

Также Кремль предупредил Украину, что срыв перемирия в Донбассе станет для неё самоубийством.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.21

В Алупке пытаются спасти от незаконной застройки Пионерский парк. / Керчь захлебывается в грязи. / Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»