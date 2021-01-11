Глава МИД Украины подтвердил отказ Киева от выполнения Минских соглашений

Мир в Донбассе возможен исключительно на украинских условиях, то есть, только после установления полного контроля над границей с РФ и без предоставления особого статуса для ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы работаем над тем, чтобы этот мир был на украинских условиях. Это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины без ущерба национальным интересам и европейского будущего государства», – отрезал Кулеба.

Напомним, накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что закреплённая в конституции Украины широчайшая автономия для ДНР и ЛНР – единственная гарантия их пребывания в границах Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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