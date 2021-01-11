Реинтеграция Донбасса невозможна без широчайших прав для ЛДНР – экс-премьер Украины

Закреплённая в конституции Украины широчайшая автономия для ДНР и ЛНР – единственная гарантия их пребывания в границах Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Киеву необходимо как можно скорее выполнить все политические пункты Минских соглашений, иначе условия переговоров для Украины ещё больше ужесточатся.

«Это конфликт между двумя частями Украины. Я в Донецке прожил много лет, я прекрасно знаю менталитет дончан. Естественно урегулировать этот конфликт можно. Сейчас, когда власть в Украине с одной стороны внешняя, а с другой стороны Зеленский всё время оглядывается на нацистов, на Порошенко. Они хотят снова вернуться к власти и заниматься грабежом, там других мыслей нет никаких...

Нужно понимать, что никто Донбасс сейчас не сдаст в угоду нацикам. Что они хотят там сделать? Люстрации провести, чистки, лагеря какие-то создать. Внедрить вот этот идиотизм по запрету русского языка, но Донбасс русскоговорящий – 95%. И никто там не будет выполнять дурацкие законы, по поводу ограничения языка и т.д. Сейчас можно урегулировать конфликт только на условиях широчайшей автономии. Надо хотя бы договориться о том, чтобы лет 10-15 жить вместе...

Но если мы так и продолжим твердить без конца и ничего не делать, то рано или поздно встанет вопрос о том, что надо вырабатывать что-то другое. Сколько можно говорить, что «мы привержены, но мы не будем реализовывать»?», – заключил Азаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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