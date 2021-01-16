В «нормандском формате» может остаться один Зеленский – украинский политолог

Заявления Киева о том, что мир в Донбассе может быть установлен только на украинских условиях, приведёт к отказу лидеров России, Германии и Франции от участия в новой встрече в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что урегулирование в Донбассе возможно исключительно на условиях Киева, то есть, только после установления полного контроля над границей с РФ и без предоставления особого статуса для ДНР и ЛНР.

«Вы понимаете, не будет тогда Нормандского саммита, если его ключевым вопросом будет обсуждение мира на Донбассе на Условиях Киева. Как минимум, я знаю одного, кто на него не приедет – Путин. Возможно, и два других (Макрон и Меркель) тоже не сильно захотят в этом участвовать», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», Кремль уже предупредил Украину, что срыв перемирия в Донбассе станет для неё самоубийством.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.21

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