Кремль предупредил Украину, что срыв перемирия в Донбассе станет для неё самоубийством

Режим прекращения огня в Донбассе, объявленный в августе прошлого года, «худо-бедно соблюдается». Попытка нарушить этот хрупкий баланс с помощью силовых акций со стороны Киева станет самоубийством для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы администрации президента РФ, советник Путина на переговорах в «нормандском формате» Дмитрий Козак.

«Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством», – предупредил он после переговоров в Берлине по урегулированию в Донбассе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком.

О результатах самих переговоров Козак высказался кратко: «Похвастаться нечем».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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