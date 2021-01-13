Козак не нашёл, чем похвастаться после переговоров по Донбассу в Берлине

Встреча главы администрации Зеленского Андрея Ермака и замглавы администрации Путина Дмитрия Козака в Берлине, где обсуждались пути урегулирования в Донбассе в рамках «нормандского формата», не привела к решениям «ни по одному вопросу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после переговоров с украинской делегацией заявил советник президента РФ по переговоррам в «нормандском формате» Дмитрий Козак.

«К сожалению, похвастаться нечем... Каждый из участников переговоров обозначил свою позицию, обозначил свои принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта, но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли», – приводит ТАСС слова советника президента.

Вместе с тем, Козак отметил, что переговоры не были совсем бесполезными, так как, всё-таки, удалось договориться о следующей встрече через две недели.

«Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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