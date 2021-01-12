Советники лидеров России и Украины собрались в Берлине обсуждать Донбасс

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак и замглавы администрации Путина Дмитрий Козак прибыли в Германию в качестве советников президентов для обсуждения ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня между ними состоятся переговоры по всей повестке продвижения Минских соглашений.

Напомним, в течение всего предыдущего года украинские власти настаивали на проведении саммита нормандской четвёрки (Россия, Франция, Германия, Украина) на высшем уровне.

Однако в Москве категорически отказываются от встречи на высшем уровне до выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств на предыдущем саммите в Париже в декабре 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.01.21

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