Кремль заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ключевых решений на недавнем «нормандском саммите» принято не было. По его словам, прорыва в решении конфликта в Донбассе не достигнуто.

Песков отметил, что «нормандский формат» возобновится после длительного перерыва. «Достигнут ли судьбоносный прорыв – нет», – заявил он в эфире Первого канала.

Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. В нем участвовали президенты России, Франции и Украины и канцлер Германии. На полях саммита впервые прошли переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщал «Новый День», по итогам встречи «нормандской четверки» достигнута договоренность о скорейшем полном прекращении огня и разведении сил на следующих участках линии фронта и обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ЛДНР по формуле «всех на всех».

Кроме того, решено продолжить консультации по политической части Минских соглашений (амнистия, выборы, особый статус Донбасса и встретиться повторно в «нормандском формате» через четыре месяца.

Президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что никакого пересмотра пунктов Минских соглашений Москва не допустит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.19

К юбилею Победы: Путин предложил Думе учредить почетное звание «Город трудовой доблести». / «Одностороннюю «децентрализацию» не признаём!»: республики Донбасса выдвинули ультиматум Зеленскому. / «Корь, ветрянку и краснуху променяли на детские аллергии и аутизм»: от фармкомпаний потребовали раскрыть состав вакцин. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»