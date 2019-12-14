«Одностороннюю «децентрализацию» не признаём!»: республики Донбасса выдвинули ультиматум Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о поправках в Конституцию, касающихся децентрализации власти.

Информация о документе опубликована на сайте парламента, но сам его текст пока не обнародован. В карточке законопроекта указывается, что документ получили в Верховной раде и передали на рассмотрение руководству. Зеленский обозначил статус законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» как неотложный.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, внося изменения в Конституцию по децентрализации власти, Киев тем самым выполняет Минские соглашения.

С этой позицией не согласились в ДНР и ЛНР. Руководители народных республик Донбасса настаивают на обсуждении поправок в украинскую конституцию на встрече контактной группы в Минске 18 декабря.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что «в конституции (Украины – прим. ред.) должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР». Он указал, что эти положения прописаны в Минских соглашениях и в итогах «нормандского саммита» в Париже. Пушилин потребовал обсудить данные поправки на ближайшей встрече контактной группы 18 декабря в Минске.

«Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений», – заявил глава ДНР (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что Донецк «не признает одностороннюю «децентрализацию».

С аналогичным заявлением выступил председатель Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошничено. По его мнению, поправки в конституцию «не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров «нормандской четверки» (цитата по РИА «Новости»). Глава ЛНР отметил, что все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, согласно Минским соглашениям, «обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой народными республиками».

«Мы не признаем никаких «децентрализаций», принятых без согласования с ЛНР и ДНР», – подчеркнул он и потребовал обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске, намеченном на 18 декабря.

Напомним, Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но он до сих пор не вступил в силу. Осенью прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 13.12.19

«Корь, ветрянку и краснуху променяли на детские аллергии и аутизм»: от фармкомпаний потребовали раскрыть состав вакцин. / «В карнавальном мире все может быть, но…»: есть ли шанс на потепление отношений Москвы и Лондона. / Подготовка госпереворота в Сербии: лидера оппозиции поймали в компании с криминальным авторитетом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»