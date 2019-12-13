Кремль – Зеленскому: «Нужно думать не о рукопожатии с Путиным, а о Донбассе»

В Кремле отреагировали на предложение украинского руководства изменить Минские соглашения и заявления, которые можно трактовать как отказ выполнять эти договоренности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений минских договоренностей, которые касаются контроля над границей между ЛДНР и Россией. Он указал, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года, заметив, что «всё в нашей жизни меняется». Кроме того, как сообщал «Новый День», Зеленский дал понять, что никакой имплементации особого статуса Донбасса в конституцию Украины ждать не стоит. Лидер «Незалежной» при этом попытался выдать за реализацию Киевом особого статуса ДНР и ЛНР их присоединение наравне с другими украинскими регионами к планируемому процессу «децентрализации» Украины, для чего разрабатывается отдельный закон. Децентрализация, по задумке Киева, предполагает передачу регионам бОльших прав в социально-экономической политике. В свою очередь глава администрации президента Украины Андрей Богдан сделал жесткое заявление. По его словам, Киев никогда не согласится на проведение выборов в ЛДНР до передачи Киеву контроля над границей, а выборы могут пройти только по украинской конституции и с привлечением всех украинских партий и политиков.

В Кремле, комментируя эти заявления, заявили, что для внесения любых изменений в Минские соглашения необходима «обоюдная воля сторон конфликта», напомнив, что сторонами конфликта являются с Киев и самопровозглашенные республики. С таким заявлением, в частности, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно», – приводит слова пресс-атташе Кремля RT.

Песков при этом напомнил про недавно прошедший в Париже «нормандский саммит» и про согласованное по его итогам заявление лидеров Франции, ФРГ, РФ и Украины, в котором говорится об их приверженности полному выполнению минских договоренностей.

Представитель Кремля добавил, что для решения конфликта в Донбассе Зеленский должен выполнять Минские соглашения, а не жать руку главе РФ Владимиру Путину. «Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»). А вообще, добавил он, Зеленскому лучше пожать руку Владимиру Путину без выдвижения предварительных условий. Ранее президент Украины заявил, что готов пожать руку российскому лидеру 100 раз за возвращение Крыма и десять раз – за Донбасс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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