Москва подсказала Зеленскому, как переписать Минские соглашения

Москва не будет возражать против внесения изменений в Минские соглашения, о чём мечтает президент Украины Владимир Зеленский, но при одном условии: он должен договориться об этом не с Россией, а с непосредственными участниками конфликта в Донбассе – ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, если Киев желает добиться изменения пунктов, согласованных на предыдущих двух минских раундах и утверждённых «нормандской четвёркой», то сначала свои подписи под «Минском – 3» должны поставить представители ЛДНР.

«Это возможно... Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», – приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже заявил, что ДНР не признает ни одного решения Киева ни по реализации, ни тем более по изменению Минских соглашений без согласования с руководством республики.

Его поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.19

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