Вот и вся «нормандия»: Киев окончательно отказался выполнять Минские соглашения

Украина никогда не согласится на проведение выборов в ДНР и ЛНР до передачи Киеву контроля над границей между ЛДНР и Россией. Кроме того, выборы могут пройти только по украинской конституции и с привлечением всех украинских партий и политиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, есть два пункта Минских соглашений, которые хотя и были подписаны Киевом, но они якобы заведомо невыполнимы.

«Там есть пункты, которые выполнить физически невозможно. Ставить нас в позицию, когда мы должны выполнять эти пункты, это… Таких пунктов два. Они принципиальные. Это передача границы и проведение выборов.

Выполнить пункты – это однозначно начать внутри страны очень негативные события. Поэтому мы не можем пойти против украинского народа, поэтому мы просим вас всех, всю Нормандскую четверку, найти выход из этой запутанной ситуации, найти возможность видоизменить эти Минские договоренности...

Чтобы Украина была целостной, чтобы мы получили контроль над границей, и чтобы выборы прошли на оккупированных территориях – в Донецке и Луганске по украинскому закону», – перечислил Богдан новые условия Киева, которых нет в Минских соглашениях.

Между тем, в ходе интервью президента Владимира Зеленского украинскому телевидению выяснилось, что «невыполнимых пунктов» минских договорённостей не два, а три.

Зеленский дал понять, что никакой имплементации особого статуса Донбасса в конституцию Украины не будет и попытался выдать за реализацию Киевом особого статуса ДНР и ЛНР – их присоединение на равных правах с другими регионами «Незалежной» к планируемому процессу «децентрализации» Украины, для которого разрабатывается отдельный закон.

«Никакой федерализации, только децентрализация», – отрезал Зеленский, имея в виду придание украинским регионам, в том числе и ЛДНР, несколько больших прав в социально-экономической политике.

При этом, фактически отказавшись выполнять Минские соглашения, украинский президент выражал абсолютную уверенность в том, что следующий «нормандский саммит» обязательно состоится в полном составе, а Россия, хоть и с трудом, но согласится в итоге на условия Киева.

Напомним, во время «нормандского саммита» и после Путин заявил, что Россия не допустит пересмотра Минских соглашений, в том числе, передачу границы Украине до выборов.

Кроме того, президент заявил, что Россия признает только такой закон об особом статусе Донбасса, который будет принят на постоянной основе, а не на один год с последующими продлениями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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