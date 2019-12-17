Особым статусом и не пахнет: закон Зеленского «о децентрализации» назвали «попыткой узурпации власти»

Внесённый президентом Украины в Верховную раду закон «о децентрализации» не имеет никакого отношения к Минским соглашениям и не упоминает ни особый статус Донбасса, ни сам Донбасс.

Мало того, вводимый законопректом институт президентских префектов для украинских регионов фактически лишает самостоятельности местные советы и закрепляет ещё большую централизацию киевской власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров.

Во-первых, данный проект не был согласован с представителями республик, хотя в коммюнике по итогам встречи «Нормандской четверки» президент Украины подтвердил обязательство согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу.

Во-вторых, в опубликованном сегодня проекте поправок нет ни слова о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер (Минских соглашений).

В-третьих, внесенный Зеленским проект – это, по сути, попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента – так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами.

И, в-четвёртых, в проекте вообще отсутствует понятие «район», закреплённое в Минских соглашениях.

Это означает ни что иное, как закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте», – констатировала министр иностранных дел ДНР.

По её словам законопроект Зеленского повторяет не принятый ранее Верховной радой такой же закон от Порошенко, но является его более жёсткой редакцией.

«Кроме того, украинские власти снова могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, что в своё время пыталась навязать команда Порошенко, но Донбасс никогда на это не согласится, потому что, согласно Комплексу мер, особый статус должен быть постоянным. По сути этот закон – несколько ужесточенная версия того закона, который пытался продавить Порошенко.

Мы обращаем внимание на то, что опубликованный проект поправок призван еще больше усилить централизацию власти и унитарность государства. И у представителей Украины хватает невежества объявить, что этот проект был внесен в украинский парламент на рассмотрение в рамках реализации Минских соглашений.

Хотя, на самом деле, Комплекс мер предписывает закрепление в украинской конституции обратного процесса – децентрализации власти, которая должна осуществляться с учетом параметров особого статуса Донбасса и в обязательном порядке согласовываться с представителями Республик», – резюмировала Наталья Никонорова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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