Зеленскому объяснили, что его попытки подменить особый статус Донбасса законом «о децентрализации» не пройдут

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выдать за выполнение Киевом Минских соглашений принятие закона «о децентрализации» вместо безусловного предоставления особого статуса Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом уже заявили и в Донецкой народной республике, и в Москве.

Напомним, ранее администрация Зеленского зарегистрировала в Верховной Раде законопроект (без упоминания ДНР и ЛНР) «О внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти», которым предполагается делегирование всем регионам страны ограниченных полномочий в социально-экономической сфере.

В ДНР расценили эти действия Киева как попытку подлога подписанных пунктов Минских соглашений.

«В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства», – заявила премьер-министр ДНР Наталья Никонорова.

«Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга – это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования», – подчеркнула глава МИД ДНР и добавила, что попытка Зеленского подменить «это ключевое условие некими альтернативными проектами является отходом от достигнутых в Минске договоренностей».

Никанорова также предупредила, что любые принятые Киевом документы по Донбассу без согласования с ДНР и ЛНР «являются прямым и грубым нарушением договоренностей», о чём Донецк и Луганск заявят на предстоящей 19 декабря встрече Трёхсторонней контактной группы (ОБСЕ, ЛДНР, Украина) в Минске.

«Рассчитываем, что к ближайшей встрече контактной группы в Минске нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех правок в украинское законодательство, касающихся судьбы миллионов жителей Донбасса», – резюмировала Никанорова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон Зеленского «о децентрализации», заявил, что принимаемые Украиной законы должны чётко соответствовать Минским соглашениям.

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера...

Здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть минские договоренности, и в Париже стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям... В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком», – цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщал «Новый День», недавно президент Зеленский дал понять в интервью украинскому телевидению, что никакой имплементации особого статуса Донбасса в конституцию Украины не будет и попытался выдать за реализацию Киевом особого статуса ДНР и ЛНР – их присоединение на равных правах с другими регионами «Незалежной» к планируемому процессу «децентрализации» Украины, для которого разрабатывается отдельный закон.

«Никакой федерализации, только децентрализация», – отрезал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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