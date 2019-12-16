Меркель и Путин подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Лидеры России и Германии провели телефонные переговоры, на которых обсудили итоги «нормандского саммита» и энергетическую безопасность Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Стороны обсудили продвижение реализации минских договорённостей и подтвердили их безальтернативность.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, ранее администрация Зеленского зарегистрировала в Верховной Раде законопроект (без упоминания ДНР и ЛНР) «О внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти», которым предполагается делегирование всем регионам страны ограниченных полномочий в социально-экономической сфере.

В ДНР расценили эти действия Киева как попытку подлога подписанных пунктов Минских соглашений.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон Зеленского «о децентрализации», заявил, что принимаемые Украиной законы должны чётко соответствовать Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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