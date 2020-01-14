Закон о децентрализации снят с повестки дня Верховной рады

Анонсированный президентом Зеленским закон о децентрализации снят с повестки заседания Верховной рады и не будет направлен в Конституционный суд Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутаты обнаружили несоответствие пунктов розданного документа ранее внесённым изменениям.

Отметим, что так называемым «Законом о децентрализации» президент Украины Зеленский пытается подменить утверждённый Минскими соглашениями закон об особом статусе Донбасса.

Ранее МИД России, комментируя законодательные инициативы Зеленского, касающиеся частичных изменений конституции Украины, заявил, что вносимые президентом поправки «о децентрализации», выдаваемые Киевом за реализацию минских договорённостей, не имеют ничего общего, ни с «децентрализацией», ни, собственно, с Минскими соглашениями.

В свою очередь, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что внесённый президентом Украины в Верховную раду закон «о децентрализации» не имеет никакого отношения к Минским соглашениям и не упоминает ни особый статус Донбасса, ни сам Донбасс.

Мало того, вводимый законопроектом институт президентских префектов для украинских регионов фактически лишает самостоятельности местные советы и закрепляет ещё большую централизацию киевской власти, отметила Никанорова.

Между тем, новый закон о децентрализации, подменяющий закон об особом статусе, должен быть одобрен Конституционным судом Украины, а затем пройти две процедуры голосования в Верховной раде и набрать в ходе первой сессии 226 голосов, а во второй – 300.

По мнению экспертов, одобрение закона таким количеством депутатов маловероятно, так как президентской фракции не хватит голосов. Все другие партии выступают категорически против законопроекта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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