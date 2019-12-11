Верховная рада внесла в повестку закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины внесла в повестку дня завтрашнего заседания пункт о голосовании за продление на год закона «Об особом статусе Донбасса».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель главы президентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Законопроект №2569 продлевает действие украинского закона «об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Между тем, в Луганской народной республике уже предупредили, что продлеваемый закон не соответствует Минским соглашениям и не является юридическим основанием для реализации последующих шагов, предусмотренных «формулой Штайнмайера», так как не имплементирован в украинскую конституцию.

«Особый статус» закрепляется (согласно Минским соглашениям) в Конституции Украины. Без закрепления – это просто странный законодательный рудимент, который противоречит основному закону и может быть отменён первым же судом. Так что – (только) принятие и закрепление в Конституции, если на это способен Зеленский и его монобольшинство», – подчеркнул спецпредставитель ЛНР в контактной группе в Минске Родион Мирошник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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