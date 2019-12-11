В ЛНР отказались признавать закон об особом статусе Донбасса без его закрепления в конституции Украины

Закон «Об особом статусе» ДНР и ЛНР, принимаемый Верховной радой на год и требующий постоянного продления, не соответствует Минским соглашениям и не является юридическим основанием для реализации последующих шагов, предусмотренных «формулой Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале написал спецпредставитель Луганской народной республики в контактной группе в Минске Родион Мирошник.

«О том, что Рада будет пролонгировать Закон «Об особом статусе» к концу года, было ясно и без Нормандского формата. Не продлить, значит нарваться на оплеухи Запада и фактически заявить о выходе из Минских соглашений, а там и до отмены западных санкций против РФ недалеко.

При Порошенко этот закон пролонгировали дважды, мотивируя то необходимостью сохранения санкций, то переживаниями Запада. Пролонгировали. Какой толк? – Никакого! Этот закон не работал ни дня ни до, ни после пролонгации...

«Особый статус» закрепляется (согласно Минским соглашениям) в Конституции Украины. Без закрепления – это просто странный законодательный рудимент, который противоречит основному закону и может быть отменён первым же судом. Так что – (только) принятие и закрепление в Конституции, если на это способен Зеленский и его монобольшинство», – подчеркнул Мирошник.

Напомним, о необходимости имплементации в украинскую конституцию пунктов «формулы Штайнмайера», одним из которых является закон об особом статусе Донбасса, заявили на итоговой пресс-конференции «нормандской четвёрки» в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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