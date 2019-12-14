«Макрон за Путина, а Меркель уже не та» – Зеленский не сможет переписать Минские соглашения

Киеву придётся либо строго следовать подписанным ранее Минским соглашениям, либо открыто отказаться от их выполнения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли эксперты и источники украинского издания «Зеркало недели», присутствовавшие на прошедших 9 декабря переговорах «нормандской четвёрки».

По мнению издания, хуже всего то, что попыткам Киева добиться в Париже ревизии минских договорённостей противостоял не только российский лидер, но и вставший на его сторону президент Франции.

При этом, всегда «боровшаяся за Украину» канцлер ФРГ Ангела Меркель – в этот раз, хоть и ободряла на словах украинского президента Владимира Зеленского, уже не оказывала никакого жёсткого давления на российскую делегацию.

«Самоустранение» Меркель эксперты издания объясняют не только её скорым уходом из большой политики, но и обидой на Киев после заявлений Зеленского о «недостаточной помощи» со стороны Германии и настойчивых попыток украинского президента привлечь к «нормандскому формату» США и Великобританию.

«В Нью-Йорке, где немецкий канцлер 24 сентября встретилась с украинским президентом «на полях» Генассамблеи ООН, как утверждают наши осведомленные собеседники, она недовольно поинтересовалась: «Так, может, мы вам уже не нужны?», – пишет «Зеркало недели».

В результате украинской делегации не удалось на переговорах «нормандской четвёрки» навязать свою повестку и добиться пересмотра пунктов Минских соглашений, в частности, согласия передать Киеву контроль над границей ЛДНР-Россия до выборов в народных республиках Донбасса.

«Украинцы получили резкий отпор – не только от Путина, но и от Макрона, категорично заявившего, как и его российский коллега, мол, «читайте Минск!», – ссылается украинский еженедельник на свои источники.

«На пресс-конференции же он заявил вообще удивительную вещь о необходимости поручения министрам иностранных дел и советникам первых лиц «согласовать политические условия, чтобы за четыре (!) месяца создать предпосылки для проведения местных выборов» в ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД»).

И ни слова об условиях безопасности – необходимости достичь устойчивого длительного перемирия, вывести российские войска и незаконные вооруженные формирования с территории Украины и прочее.... – «читайте Минск!», там есть все эти требования», – с возмущением констатируют украинские авторы статьи, перевод которой приводит «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.19

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