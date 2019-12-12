Киев продолжит добиваться изменения Минских соглашений

В окружении президента Зеленского вновь заговорили о необходимости внести изменения в утверждённые на последнем саммите «нормандской четвёрки» Минские соглашения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о подготовке Киевом предложений для новой редакции пунктов минских договорённостей сообщил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы... Поэтому давайте садиться, давайте вместе напишем «Минск-4», – заявил украинский дипломат.

Напомним, до парижского саммита и президент Украины, и представители Киева уже заявляли о необходимости «внести уточнения» или изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений.

В частности, накануне «нормандского саммита» в интервью немецкой газете Die Welt помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на встрече в Париже украинская сторона будет убеждать западных партнёров по «нормандскому формату» в том, что с момента подписания «минских договорённостей» прошло уже много времени и они отчасти утратили свою актуальность.

Ермак вновь повторил требование команды Зеленского об обязательном проведении выборов в ЛДНР исключительно по украинскому законодательству, потребовал «выведения иностранных войск» с территории Донасса и передачи контроля над границей между ЛДНР и РФ Киеву

Как известно, Украине в этот раз не удалось убедить ни Ангелу Меркель, ни Эмманюэля Макрона, ни тем более Владимира Путина согласиться на иную трактовку подписанных Петром Порошенко договорённостей.

Однако в Киеве заявляют, что будут настаивать на изменениях в основной документ на следующей встрече «нормандской четвёрки».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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