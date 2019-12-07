Киев намерен уговорить Запад пересмотреть Минские соглашения

В Минские соглашения, подписанные в 2014 году всеми сторонами урегулирования в Донбассе, следует внести «уточнения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом перед «нормандским саммитом» в интервью немецкой газете Die Welt заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, на встрече в Париже украинская сторона будет убеждать западных партнёров по «нормандскому формату» в том, что с момента подписания «минских договорённостей» прошло уже много времени и они отчасти утратили свою актуальность.

При этом, Ермак, не приведя никакой конкретной аргументации, неожиданно заявил, что ДНР и ЛНР не выполняют, в отличие от Украины, своей части Минских соглашений.

«Новое украинское руководство не только на словах, но и на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договоренностей, например, посредством отвода войск в согласованных пунктах по линии фронта. Мы ожидаем от противоположной стороны такой же готовности...

При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», – утверждает помощник Зеленского.

Кроме того, Ермак вновь повторил требование Киева об обязательном проведении выборов в ЛДНР исключительно по украинскому законодательству и снова потребовал «выведения иностранных войск» с территории Донасса.

«Что касается проведения местных выборов, то самое важное, что они должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает, что выборы не могут состояться, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные подразделения, группировки и оружие», – приводит слова Ермака ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, в первую очередь, Украина будет обсуждать прекращение огня по всей линии фронта и обмен пленными «всех на всех».

Напомним, согласно последним опросам, граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Также Москва не раз заявляла, что не является участником конфликта в Донбассе и никаких российских войск на территории ЛДНР нет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.19

Киев отказал Москве в арбитражном перемирии по газу. / Совбез Украины назвал «реинтеграцию Донбасса» первоочередной задачей для Киева. / Премьер Украины исключил отставку руководства Нафтогаза. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»