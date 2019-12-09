Берлин вновь повесил на Москву всю ответственность за урегулирование в Донбассе

Отмена антироссийских санкций зависит от «вклада» России в «украинский вопрос».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Твиттере заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

При этом, по его словам, именно от Москвы, а не от украинской артиллерии зависит спокойствие жителей Донбасса.

«Вклад России в решение украинского вопроса является условием для улучшения европейско-российских отношений . Люди восточной Украины слишком долго ждут мира. В настоящее время нет повода для изменения санкционной политики ЕС в отношении России», – написал Маас.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является участником конфликта в Донбассе.

В то же время, кроме Украины, никто из участников «нормандской четвёрки» не ставит вопрос о пересмотре Минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», Россия не намерена пересматривать «минские договоренности» и заняла жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая сейчас проходит в Париже.

К слову, ранее Хайко Маас переложил на Владимира Путина ответственность за возможное прекращение транзита газа через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.19

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