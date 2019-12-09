Россия займет жесткую позицию на саммите «нормандской четверки» в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже. В Москве считают, что если в Минских договоренностях речь идет о досрочных выборах в Донбассе, то их нельзя совмещать с очередными выборами на Украине, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник, причастный к подготовке к саммиту.

Он отметил, что у Москвы нет ни малейшего желания как-либо адаптировать или изменять достигнутые ранее договоренности. Кроме того, российские власти полагают, что аналогичной позиции будут придерживаться Франция и Германия. По данным издания, Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели. При таком развитии событий, конфликт исчерпан не будет (как в случае с Абхазией и Южной Осетией), но удастся сохранить двусторонние отношения, когда Россия и Украина смогут сотрудничать в экономике и разрешать возникающие вопросы в специально разработанных форматах.

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) намечен на 9 декабря в Париже. Участники встречи намерены обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря. На этом мероприятии президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся лично.

Как писал «Новый День», в преддверии саммита в Киеве нарастают протестные настроения. Украинская оппозиция потребовала от Зелинского не капитулировать перед Россией, не пересекать «красные линии». Противники «капитуляции и сдачи Донбасса» в лице неонацистов и лидеров «партии войны» готовятся перекрыть кварталы вокруг администрации президента Украины.

По данным украинских телеграм-каналов, которые ссылаются на свои источники в СБУ, в администрации президента ждут силовых провокаций со стороны «противников капитуляции» в день проведения саммита 9 декабря. В связи с этим, украинские правоохранители усиленно готовятся к уличным боям.

Напомним, Второе минское соглашение – документ, предусматривающий комплекс мер по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины. Он был утвержден в феврале 2015 года на саммите в Минске, в котором принимали участие руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки». Он был подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.19

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