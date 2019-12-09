Путин и Зеленский пообщались отдельно с Меркель и Макроном

Сегодня в Париже президент РФ Владимир Путин в рамках «нормандского формата» провёл встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встречи проходят в отсутствие прессы.

Свои беседы с Макроном и Меркель также провёл президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что общая встреча четырёх лидеров «нормандской четвёрки» будет проходить, ориентировочно, в течение двух часов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры президентов России и Украины тет-а-тет пройдут после завершения саммита.

На встречу президентов России и Украины также приглашены министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как сообщал «Новый День», Россия не намерена пересматривать «минские договоренности» и заняла жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая сейчас проходит в Париже.

Крым. Другие новости 09.12.19

Берлин вновь повесил на Москву всю ответственность за урегулирование в Донбассе. / Путин и Зеленский поговорят лично уже после «нормандского саммита». / Зеленский подписал последний документ для создания независимого оператора ГТС Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»