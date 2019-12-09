Путин и Зеленский поговорят лично уже после «нормандского саммита»

Встреча президентов России и Украины тет-а-тет пройдёт после завершения саммита лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Встреча пройдет после завершения всех мероприятий… организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи «четверки», – пояснил Ушаков и добавил, что Путин и Зеленский обсудят, прежде всего, реализацию Минских соглашений.

Помощник президента также уточнил, что ограничений во времени для разговора двух президентов не предусмотрено.

Напомним, ранее стало известно, что на встречу президентов России и Украины в рамках «нормандского формата» в Париже приглашены министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.19

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