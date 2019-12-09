Путин и Зеленский проведут встречу с участием министров энергетики и руководителей Нафтогаза и Газпрома

На встречу президентов России и Украины в рамках «нормандского формата» в Париже приглашены министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», эту информацию подтвердили в Кремле и в Офисе Зеленского.

Необходимость присутствия министров и глав газовых компаний на встрече Путина и Зеленского обусловлена сложностью протекающих в Австрии переговоров вокруг нового договора по поставкам газа на Украину и транзита голубого топлива в Европу через территорию «Незалежной».

Как известно, у «Газпрома» и «Нафтогаза» осталось время для заключения транзитного контракта только до 13 декабря текущего года, когда заканчиваются сроки резервирования объёмов газа европейскими покупателями на следующий год.

Вместе с тем, Киев не успевает к этому сроку сертифицировать согласно европейским правилам нового оператора ГТС для транспортировки российского газа в Европу.

Напомним, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что поступающий без контракта на Украину российский транзитный газ не дойдёт до Европы, а будет оформляться как «газ неопределённого собственника» и закачиваться в украинские газохранилища.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Украина успеет до конца года надлежащим образом оформить все документы, разрешающие ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» приступить к работе по перекачке российского газа.

В связи с этим он предложил Киеву продлить на год действующий газовый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона ответила категорическим отказом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.19

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