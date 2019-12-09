Зеленский подписал последний документ для создания независимого оператора ГТС Украины

Украина завершила свою часть юридического процесса по анбандлингу «Нафтогаза» (выделения из структуры компании независимого газотранспортного оператора).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа».

Создать независимого оператора ГТС до 1 января 2020 года Украина обязалась несколько лет назад перед европейским Энергетическим сообществом.

Следующим шагом должна стать выдача сертификата национальным регулятором, Национальной комиссией Украины по осуществлению госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), независимому оператору – ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

Вместе с тем, для получения разрешения осуществлять транспортировку российского газа в Европу украинский оператор ОГТСУ должен получить сертификат от секретариата европейского Энергетического сообщества.

Между тем, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия будет внимательно следить за получением новым украинским транзитным оператором всех европейских сертификатов, без наличия которых не признает ОГТСУ в качестве партнёра по переговорам о транзите российского газа.

Как известно, президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Украина успеет до конца года надлежащим образом оформить все документы, разрешающие ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» приступить к работе по перекачке российского газа.

В связи с этим он предложил Киеву продлить на год действующий газовый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев уже ответил категорическим отказом.

Напомним, сегодня на встречу президентов России и Украины в рамках «нормандского формата» в Париже приглашены министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Необходимость присутствия министров и глав газовых компаний на встрече Путина и Зеленского обусловлена сложностью протекающих в Австрии переговоров вокруг нового договора по поставкам газа на Украину и транзита голубого топлива в Европу через территорию «Незалежной».

Как сообщал «Новый День», у «Газпрома» и «Нафтогаза» осталось время для заключения транзитного контракта до 13 декабря текущего года, когда заканчиваются сроки резервирования объёмов газа европейскими покупателями на следующий год.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.19

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