Кремль: О решении газовых проблем с Украиной «говорить не приходится»

Москве и Киеву не удалось выйти на решение проблемы транзита российского газа через Украину в Европу, а так же об урегулировании арбитражных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны ещё раз попытались выйти на конструктвиный диалог в Париже во время «нормандского саммита».

«Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне – переговоров Путина и Зеленского, на встрече присутствовали Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон», – рассказал Песков и добавил, что результата эти беседы не принесли.

«Непродолжительное общение уже на экспертном уровне имело место даже уже вчера поздно-поздно вечером... Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», – приводит ТАСС слова Пескова.

Отметим, сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к «газовой войне» с Россией.

Напомним, Украина настаивает на долгосрочном транзитном договоре с Москвой с большими ежегодными объёмами прокачки российского газа через ГТС «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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