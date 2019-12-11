Словакия завершила приготовления к полной остановке транзита газа через Украину

Словакия завершила внедрение комплекса мер по приёмке газа с других, кроме Украины, направлений, которые она начала готовить сразу после газовой войны 2009 года между Москвой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики страны Петер Жига, отвечая на вопрос журналистов о готовности энергосистемы Словакии к остановке транзита газа через Украину.

«Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится...

В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии», – приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве и Киеву не удалось выйти на решение проблемы транзита российского газа через Украину в Европу, а так же об урегулировании арбитражных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к «газовой войне» с Россией.

Как сообщал «Новый День», Украина настаивает на долгосрочном транзитном договоре с Москвой с большими ежегодными объёмами прокачки российского газа через ГТС «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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