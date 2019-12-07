Киев отказал Москве в арбитражном перемирии по газу

Предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева по взаимному обнулению судебных исков между «Нафтогазом» и «Газпромом» неприемлемо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Напомним, накануне Дмитрий Медведев назвал отказ Киева от арбитражных претензий к Москве в качестве условия для подписания транзитного контракта с Украиной на следующий год.

«Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», – заявил премьер-министр РФ, имея в виду прежнее предложение «Газпрома» к «Нафтогазу» об отказе от судебных разбирательств и взаимных претензий.

Однако, исполнительный директор «Нафтогаза» заявил сегодня в ответ, что Украина не собирается отказываться от 3 миллиардов долларов, которые отсудила у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже.

«Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является «окончательным и обязательным для выполнения».

Поэтому «нулевой вариант» – это, прежде всего, выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равнялась нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом.

Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации невозможно», – написал Витренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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