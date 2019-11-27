Газпром проиграл Нафтогазу спор на $2,56 млрд

Суд округа Свеа (Швеция) отказал в апелляции «Газпрому» на иск «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитражный суд о выплате украинской компании 2,56 миллиардов долларов за «нарушение транзитного контракта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», суд постановил, что нарушения в решении предыдущей инстанции не было и вердикт обжалованию не подлежит.

«Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании «Газпрома» и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений», – цитирует РИА Новости сообщение суда.

Напомним, сумма долга «Газпрома» «Нафтогазу» образовалась в результате взаимного зачёта встречных исков на огромные суммы, которые частично удовлетворил Стокгольмский арбитражный суд в феврале 2018 года.

Российская компания обвиняла «Нафтогаз» в недоборе законтрактованного газа. В свою очередь, «Нафтогаз» предъявил претензии «Газпрому» за недостаточные объёмы транзита, предусмотренные договором.

Позже российская компания пыталась обжаловать этот вердикт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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