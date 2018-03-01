Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 млрд долларов

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщили в НАК.

Как уже сообщал «Новый День», «Нафтогаз» через арбитраж хотел получить от «Газпрома» 16 млрд долларов, а также требовал пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд кубометров газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы, отмечает «Интерфакс».

В 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 13,7% – до 93,5 млрд кубометров.

«Газпром» выдвинул встречный иск, обвинив Украину в ненадлежащем исполнении обязательств по контракту, значительной задолженности за поставленный газ и отсутствии платежей за счет текущих поставок. 22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Газпрома» к «Нафтогазу», обязав Украину погасить долг за поставку газа 2013-2014 годах в размере 2 млрд 18 млн долларов, а также закупить до конца срока действия контракта не менее 4 млрд кубометров по правилу «бери или плати». Вместе с тем, требования «Газпрома» заплатить 56 млрд долларов за газ, полученный в 2009-2017 годах и требования «Нафтогаза» вернуть 14 млрд долларов за якобы переплату 2011-2014 годов отклонены.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

На Украине назвали такой исход «исторической победой»: «Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК «Нафтогаз», правительства, извините, президента», – заявил глава страны Петр Порошенко, забыв упомянуть, что с 22 декабря НАК не выплатил «Газпрому» ни копейки от суммы, установленной арбитражом, а ежедневные пени составляют 600 тысяч долларов (таким образом, первоначальная сумма долга уже увеличилась на 40 млн долларов).

Кроме того, трибунал не поддержал требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Не удовлетворено и требование НАК о пересмотре транзитного контракта в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством: суд отметил, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины – дело украинской власти и не входит в компетенцию трибунала.

«Газпром» намерен обжаловать решение арбитража в части выплат НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов: «Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа, – заявили в компании. – Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был».

Москва, Артем Рокотов

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