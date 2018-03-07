Горизонт – 2019: на Украине признали неотвратимость газового Армагеддона

Власти Украины не озабочены разработкой плана по выходу страны из газового кризиса. И это еще больше усугубит проблему в 2019 году, доведя ее до катастрофических масштабов. Об этом заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», события, которые предстоит пережить Украине в следующем году из-за кризиса в отрасли, политолог обозначил как «Армагеддон для газотранспортной системы».

«В целом ситуация с геополитикой газа имеет социально-политическое измерение внутри нашей страны. Речи наших политиков исполнены пустого пафоса, при этом никто в правительстве не занимается геополитической проблемой газа. Власть думает, что это уже не будет их проблемой после 2019 года», – заявил Якубин.

Он напомнил о строительстве новых газопроводов в обход Украины, предположив, что транзит российского газа через «Незалежную» может снизиться до уровня в 9-12 тысяч кубометров. Это, по мнению Якубина, приведет к лишению Украины статуса субъекта транзита. Последствиями станут увольнения десятков тысяч работников газотранспортной системы.

Политолог подчеркнул: тарифы на газ на Украине растут, а субсидии получают больше половины населения. При этом окончание действия соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» не сулит «Незалежной» ничего хорошего.

«На сегодняшний день на Украине порядка восьми миллионов домохозяйств получают субсидии. Это абсолютно неадекватная ситуация, потому что восемь миллионов домохозяйств – это минимум два человека в каждом домохозяйстве. Таким образом, больше половины страны получает субсидии, и это в преддверии выборов делает людей более зависимыми от власти», – заявил эксперт, предположив, что до выборов в 2019 году в Киеве все же найдут средства, но после этого кризис усилится.

Как уже сообщал «Новый День», Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После чего председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о начале процесса расторжения всех ранее заключенных с Украиной контрактов – как на поставку газа потребителям, так и на транзит газа в Европу. Дело будет рассматриваться также в Стокгольмском арбитраже, но другим составом арбитров.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 07.03.18

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