«Газпром» открестился от Украины: пусть мерзнет

Российский газовый концерн «Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзита газа в Европу.

Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома», передает «Интерфакс».

Ранее, 28 февраля, арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу российской компании суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Глава «Газпрома» пояснил, что «арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины. Таким образом, как сказал Миллер, «решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам».

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», – добавил глава «Газпрома».

Как сообщал ранее «Новый День», министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело временное ограничение потребления газа. Как сообщал глава министерства Игорь Насалик, общие запасы «голубого топлива» в стране упали ниже 10 млрд кубометров, дефицит достигает 20 млн кубов в сутки. Генерирующие компании переходят на мазут. Детские сады, школы, ссузы и вузы закрывают до 6 марта включительно. Систему центрального отопления в населенных пунктах «охлаждают» на 1 -2 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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