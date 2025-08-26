российское информационное агентство 18+

Суточное потребление природного газа в России увеличилось до нового рекорда

Суточные поставки природного газа для внутреннего потребления в России увеличились до нового рекорда. Как сообщил «Газпром», новый максимум зафиксирован 25 августа – составил 707,9 млн кубометров «голубого топлива».

«Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах», – пояснил поставщик.

Стоит отметить, что в 2024 году «Газпром» поставил для потребителей внутри России по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд кубометров газа. Глава «Межрегионгаза» Сергей Густов не исключал, что внутреннее потребление газа вновь установит исторический максимум в 2025 году.

