15 октября 2025

Венгрия получает рекордный объем газа из России

Будапешт наращивает поставки газа из России до рекордного объема. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, объем полученного «голубого топлива» уже превысил 6 млрд.

«В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше 6 миллиардов кубометров, что соответствует более 21 миллиону кубометров в год», – цитирует слова министра «Прайм».

Ранее сообщалось, что послы стран-участниц Европейского союза согласовали план отказа от закупок импорта российских энергоносителей к 2028 году. Как пишет западная пресса, голосование по этому вопросу намечено на 20 октября.

Будапешт, Анастасия Смирнова

