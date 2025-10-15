Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти

Великобритания запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из российской нефти. Об этом сообщает правительство королевства.

Ранее сегодня сообщалось, что Лондон расширил рестрикции в отношении российских компаний, физлиц и судов, которые якобы связаны с Россией. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл», как компании, имеющие стратегическое значение для правительства России в энергетическом секторе.

Вместе с тем в черный список внесено 51 судно под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран. Танкеры посчитали частью так называемого теневого флота, который занимается перевозкой российской нефти.

