российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 18:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти

Великобритания запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из российской нефти. Об этом сообщает правительство королевства.

Ранее сегодня сообщалось, что Лондон расширил рестрикции в отношении российских компаний, физлиц и судов, которые якобы связаны с Россией. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл», как компании, имеющие стратегическое значение для правительства России в энергетическом секторе.

Вместе с тем в черный список внесено 51 судно под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран. Танкеры посчитали частью так называемого теневого флота, который занимается перевозкой российской нефти.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Глава Eni заявил об отсутствии у Европы плана энергетической безопасности / Великобритания дополнила список антироссийских санкций / Генсек НАТО прокомментировал поставки F-35 старым советским анекдотом / Военные НАТО увидели «российскую подлодку» у берегов Франции / В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души» / Брюссель: Канада и Британия поддержат планы ЕС направить российские активы Киеву / В небе над Эстонией зафиксировали неопознанный беспилотник / Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области почти на 500 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ, Санкции против России,