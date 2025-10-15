Великобритания дополнила список антироссийских санкций

Британские власти расширили ограничения в отношении российских компаний, физлиц и судов, которые якобы связаны с Россией. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл», как компании, имеющие стратегическое значение для правительства России в энергетическом секторе.

Кроме того, рестрикции ввели в отношении Национальной системы платежных карт, банков Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк, Солид банк, а также нескольких компаний в Китае.

Помимо этого, в черный список внесено 51 судно под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран. Танкеры посчитали частью так называемого теневого флота, который занимается перевозкой российской нефти.

Лондон, Зоя Осколкова

