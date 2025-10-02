Мировые цены на нефть опустились до $65 за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют снижение – за неделю котировки опустились с $70 до $65 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, сегодня североморская нефть марки Brent подешевела до $65,00 за баррель и продолжает снижение. В то же время американское «черное золото» продается почти $61,5 за баррель.

Котировки перешли к активному снижению накануне после публикации данных Министерства энергетики США о росте запасов нефти и продуктов нефтепереработки на прошлой неделе, отмечает «Интерфакс». В то же время стало известно, что государства «Большой семерки» договорились усилить давление на страны, которые продолжают закупать нефть у России.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube