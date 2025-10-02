«Газпром» нарастил поставки «голубого топлива» до рекордного объема

Компания «Газпром» установила новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для сентября.

В сообщении корпорации отмечается, что 30 сентября поставлен 1 миллиард кубометров газа, что является историческим максимум суточных поставок. Потребность в «голубом топливе» увеличилась на фоне резкого похолодания и начала отопительного сезона во многих регионах России.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube