Четверг, 2 октября 2025, 17:39 мск

«Газпром» нарастил поставки «голубого топлива» до рекордного объема

Компания «Газпром» установила новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для сентября.

В сообщении корпорации отмечается, что 30 сентября поставлен 1 миллиард кубометров газа, что является историческим максимум суточных поставок. Потребность в «голубом топливе» увеличилась на фоне резкого похолодания и начала отопительного сезона во многих регионах России.

Москва, Анастасия Смирнова

