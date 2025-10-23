российское информационное агентство 18+

«Полный мрак…» Захарова оценила план ЕС отказаться от импорта газа из России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «полным мраком» план Евросоюза о запрете на импорт газа из России с 2028 года.

По ее словам, это напоминает классическую концепцию «назло бабушке отморожу уши».

«Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак», – сказала официальный представитель МИД России, выступая сегодня на брифинге.

Ранее Совет ЕС объявил, что согласовал проект регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. При этом сохраняется переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

Предполагается, что первый этап запрета на закупку сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только части контрактов, а полный запрет запланирован к 1 января 2027 года, следует из заявления ЕС о введении 19-го пакета рестрикций против России.

Москва, Анастасия Смирнова

