Совет Евросоюза согласовал план по отказу от российского газа

Совет Евросоюза утвердил проект поэтапного отказа от импорта газа из России с 1 января 2026 года, предложенный Еврокомиссией. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. При этом сохраняется переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

Согласно документу, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2028 года.

Отмечается, что внесение изменений в существующие контракты будет разрешено только «в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением станут «некоторые особые положения» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю и пострадавших от недавних изменений в маршрутах поставок.

Вместе с тем Совет ЕС упростил таможенные обязательства, введя менее строгие требования к документации и процедурам импорта газа не из России. В таких случаях перед ввозом газа на таможенную территорию Евросоюза требуется предоставить лишь разрешение уполномоченным органам, в то время как при импорте российского газа на переходном этапе нужно больше информации (включая дату и срок действия контракта на поставку, количество закупленного газа и любые изменения в контракте).

При этом Совет ЕС включил требование во всех случаях получать предварительное разрешение на импорт:

для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не позднее, чем за месяц до поступления газа;

для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не позднее, чем за пять дней до ввоза;

для смешанных грузов сжиженного природного газа (СПГ) документация должна подтверждать доли российского и нероссийского газа в смеси, при этом в ЕС разрешается ввозить только нероссийский СПГ.

Также Совет ввел дополнительные механизмы мониторинга для предотвращения транзита российского газа через территорию ЕС в другие страны.

Кроме того, документ обязывает все государства-члены представить национальные планы диверсификации поставок газа с описанием мер и потенциальных проблем. «Совет согласился освободить от требований те государства-члены, которые смогут доказать, что больше не получают прямого или косвенного импорта российского газа», – говорится в проекте.

В документе также прописано, что такое же требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к тем государствам-участникам, которые все еще импортируют российскую нефть, с перспективой прекращения этого импорта к 1 января 2028 года.

По оценкам экспертов в нефтегазовой сфере, запрет на импорт газа из России обернется ростом стоимости энергоресурсов в Европе на 5-10%, пишет Politico.

Добавим, данная инициатива рассматривалась в ЕС в рамках не санкционной, а торговой политики и принималась квалифицированным большинством голосом, что позволило проигнорировать возражения Венгрии и Словакии, отмечает ТАСС.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в свою очередь заявил, что Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже в случае заключения мирного соглашения с Украиной.

Напомним, 8 октября послы стран-участниц ЕС согласовали план отказа от закупок импорта российских энергоносителей к 2028 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз наращивает закупки российского сжиженного природного газа вопреки официальным заявлениям о намерении отказаться от него. По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года ЕС закупил российский трубопроводный газ на 2,9 млрд евро, а СПГ – на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее. Суммарные закупки российского газа увеличились на 9% по сравнению с 2024 годом.

