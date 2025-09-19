российское информационное агентство 18+

Евросоюз установил рекорд по импорту СПГ из России

Европейский союз наращивает закупки российского сжиженного природного газа, несмотря на официальные заявления о намерении отказаться от него. Об этом сообщил ирландский журналист Брайан Макдональд.

«ЕС: «Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. «Северный поток» может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь», – написал Макдональд на своей странице в соцсети.

По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 2,9 млрд евро, а СПГ – на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее. Суммарные закупки российского газа выросли на 9% по сравнению с прошлым годом.

Ранее, сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает меры для ускорения отказа Европы от российского сжиженного природного газа. Для этого необходимо единогласное решение стран – членов ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

