«Газпром» решил не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Предполагается, что окончательное решение примет собрание акционеров на заочном голосовании, которое продлится до 26 июня.

«Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО «Газпром» по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Стоит отметить, что в последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Как отмечает «Прайм», в тот период были выплачены рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 трлн рублей).

Москва, Елена Володина

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