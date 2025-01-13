«Газпром» подтвердил планы массового сокращения в центральном аппарате компании

В центральном аппарате «Газпрома» планируется массовое сокращение сотрудников. Эту информацию подтвердил заместитель председателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов.

Ранее петербургский портал 47news сообщил, что в компании рассматривается идея о сокращении центрального аппарата компании почти вдвое – с 4100 до 2500 человек. Это следовало из опубликованного изданием письма с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера.

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», – сказал Куприянов журналу Forbes.

Илюхина в письме Миллеру предложила провести оптимизацию численности управленческого персонала и внести изменения в систему оплаты труда. Она напомнила, что за последние 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз и превысила 4100 человек, а фонд оплаты труда на сегодняшний день превышает 50 млрд рублей в год.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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