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«Северный поток 2» законсервируют

Фото: Reuters

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на консервацию поврежденного газопровода «Северный поток 2» в Балтийском море. Решение принято Датским энергетическим агентством.

Предполагается, что на трубопроводе будут установлены заглушки для предотвращения поступления внутрь воды и выхода газа. После монтажных работ концы трубы будут засыпаны камнями и бетонными утяжелителям. Консервацию планируется провести во втором-третьем квартале 2025 года.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных.

В августе 2024 года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины.

В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии установила личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов.

Копенгаген, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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