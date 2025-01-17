Санкции не помогают: Европа закупает российский сжиженный газ рекордными темпами

Государства Европейского союза активно закупают российский сжиженный природный газ (СПГ). За 15 дней января 2025 года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тысячи тонн СПГ из России, что стало рекордным объемом, пишет газета Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В публикации издания отмечается, что прекращение украинского транзита российского трубопроводного топлива не сдержало широкий аппетит Европы к СПГ из РФ, а скорее подстегнуло его. По словам аналитиков, ситуация объясняется несколькими факторами, в том числе влияние оказали холодный период при достижении пика ветроэнергетики.

Как уточняется, порядка 95% российского СПГ, поступающего в Европу, производится на Ямале. При этом бОльшая часть этих объемов поставляются в рамках заключенных ранее долгосрочных контрактов.

В Еврокомиссии признали, что политика по вытеснению российских энергоносителей из ЕС не приносит желаемого для Брюсселя результата. Импорт газа из РФ увеличился в 2024 году, включая импорт СПГ, что, как следует из публикации, вызывает раздражение в руководстве Евросоюза.

Брюссель, Светлана Антонова

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